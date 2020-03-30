Душанбе, , 21:55 — REGNUM За два месяца 2020 года в Таджикистане было добытосвыше 2,9 тыс. тонн нефти, что в сравнении с аналогичным периодом 2019 года больше в 2,8 раза. Об этом сообщает «Авеста» со ссылкой на источник в министерстве энергетики и водных ресурсов Таджикистана.

По словам источника, за отчётный период в стране было произведено 135,5 тонн бензина и 954,7 тонн дизельного топлива.

За январь-февраль 2020 года в страну было ввезено свыше 89 тыс. тонн нефтепродуктов при росте 16,5% на общую сумму более 55,4 млн долл. При этом средняя стоимость одной тонны нефтепродуктов составила 622,6 долл., отметил источник.

Нефтепродукты в Таджикистан поступают в основном из России, а также из Туркмении, Казахстана и других стран.

По данным источника, в 2020 году власти страны планируют закупить 570 тыс. тонн нефтепродуктов на сумму 405,2 млн долл. и 408,5 тыс. тонн сжиженного газа на сумму 183,8 млн долл. Таким образом общая сумма импорта нефтепродуктов на 2020 год может составить порядка 590 млн долл.