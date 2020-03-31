Стокгольм, , 08:58 — REGNUM Уровень цен на бензин в Швеции достиг рекордно низких показателей за многие годы. Ожидается, что в условиях кризиса перепроизводства нефти вследствие срыва сделки ОПЕК+ цены продолжат оставаться на низком уровне. Об этом 30 марта сообщило шведское издание Fria Tider.

В мае 2019 года цены на бензин в Швеции достигли рекордных показателей, тогда цена за литр бензина составила 1,54 евро. Однако на данный момент ситуация кардинально изменилась. В силу кризиса, вызванного распространением коронавирусной инфекции, цены на бензин резко упали, разница с ценой в мае прошлого года составила 0, 36 евро. На дату 30 марта шведские производители топлива установили цену на бензин в объеме 1,1 евро за литр. Последний раз в Швеции цены на бензин опускались до сопоставимого уровня уже значительное количество лет назад.

«Потребуется немало времени, прежде чем цены на бензин вернутся к своим обычным показателям», заявил генеральный директор Шведского института нефти и топлива Ян Андерссон.