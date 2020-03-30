Ашхабад, , 21:47 — REGNUM Государственные магазины в столице Туркмении ввели ограничения по сумме оплаты за покупки продовольствия посредством банковских карт, передает «Хроника Туркменистана».

По словам местных жителей, размер лимита составляет 40—80 манатов (890—1780 рублей) в сутки.

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Ашхабадцы жалуются на то, что ограничения ввели без предупреждения, из-за чего горожане, простояв несколько часов в очереди за продовольственными товарами, не могут за них заплатить.

Отмечается, что требование о безналичной оплате покупок в государственных магазинах в Туркмении действует с ноября 2019 года.

Власти обосновали нововведение необходимостью уменьшить объем оборота наличных денег, чтобы у банкоматов не скапливались большие очереди из туркменистанцев, желающих обналичить свои зарплаты, пенсии, социальные выплаты и стипендии.

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