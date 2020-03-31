Стокгольм, , 10:57 — REGNUM С каждым днем в Швеции увольняют всё больше людей. За март количество уволенных достигло 36 800 человек. Так же за этот период вдвое увеличилось число граждан, ищущих работу. Массовые сокращения происходят по причине закрытия многих шведских предприятий и мест розничных продаж из-за коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом 30 марта сообщило шведское издание Sveriges Radio.

Согласно статистике Шведского агентства по трудоустройству, за прошедшую неделю 18 433 граждан получили от своих работодателей уведомления об увольнении. Для сравнения, на позапрошлой неделе их число составляло на 5 тысяч меньше — 13 700 человек. В обычной ситуации в Швеции за неделю регистрируется менее 1000 увольнений или около 3000 увольнений в месяц.

«Мы никогда раньше не видели такой высокой статистики увольнений. За последнюю неделю вдвое увеличилось количество граждан, которым было сообщено об увольнении. Сейчас мы видим, что начинают активно увольнять людей, занятых в сферах транспорта и торговли», — заявила глава отдела аналитики агентства по трудоустройству Анника Сунден.

Также в Швеции начал заметно расти уровень безработицы. За прошедшую неделю более 14 200 граждан зарегистрировались в Агентстве, чтобы найти себе работу. За неделю до этого количество новых безработных составило более 12 100 человек.

Согласно статистике, количество новых безработных в Швеции на данный момент вдвое превышает показатели за аналогичный период в предыдущие годы. В то же время общее количество официально зарегистрированных безработных сейчас составляет 211 000 человек, на этой же неделе в 2019 году их число составляло 180 000.