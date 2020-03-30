Москва, , 21:33 — REGNUM Законопроект о налогообложении дохода от вкладов в сумме выше 1 млн рублей внесен в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 30 марта.

В ходе обращения к гражданам РФ президент страны Владимир Путин предложил обложить налогом в размере 13% доходы со вкладов и инвестиций в долговые ценные бумаги свыше 1 млн рублей.

Позже глава Минфина Антон Силуанов пояснил, что налог будет взиматься в 2021 году. Уведомления об уплате этого налога граждане впервые получат только в 2022 году.

Вместе с тем планы ввести налог на дивиденды побудили граждан обращаться в банки и закрывать вклады, даже с учетом потери доходов от процентов.

В итоге российские банки с 25 марта столкнулись с ростом заявлений клиентов о закрытии вкладов и выдаче наличных денег со счетов, об этом говорится в письме Ассоциации банков России (АБР) председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной, пишет РБК.

Вместе с тем предполагается, что выплаты налога пойдут на поддержку семей с детьми.

Читайте ранее в этом сюжете: В Госдуме советуют читать условия договора по вкладу