Вашингтон, , 20:59 — REGNUM Правительство США и компания Johnson & Johnson потратят миллиард долларов на производство экспериментальной вакцины от коронавируса, 30 марта сообщает агентство Reuters.

Вакцина от Johnson & Johnson ещё не доказала свою эффективность, однако компания намерена разворачивать её производство уже в ближайшее время.

В настоящий момент в США подтверждены около 145 тыс. случаев COVID-19, погибли от заболевания 2599 человек.

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