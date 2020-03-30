Вашингтон, 30 марта 2020, 20:59 — REGNUM Правительство США и компания Johnson & Johnson потратят миллиард долларов на производство экспериментальной вакцины от коронавируса, 30 марта сообщает агентство Reuters.
Вакцина от Johnson & Johnson ещё не доказала свою эффективность, однако компания намерена разворачивать её производство уже в ближайшее время.
В настоящий момент в США подтверждены около 145 тыс. случаев COVID-19, погибли от заболевания 2599 человек.
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