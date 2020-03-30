Вашингтон, , 20:14 — REGNUM Пошлины на ряд китайских товаров отменены Соединёнными Штатами, сообщил американский представитель на торговых переговорах с Китаем Роберт Лайтхайзер в опубликованном 30 марта заявлении.

Таможенные пошлины сняты с ряда товаров, в основном медицинского назначения. Соответствующее решение Лайтхайзер принял в ответ на обращение ряда компаний из США.

Отметим, что речь идёт о китайских товарах, которые ранее были обложены пошлинами США и входили в соответствующий список. В этот список входят китайские товары на сумму $300 млрд.

Пошлины снимаются в соответствии с договорённостями Вашингтона и Пекина. Это делается по рассмотрении соответствующих заявок от американских компаний, которые обращаются в аппарат Лайтхайзера.

Эти послабления будут действовать до 1 сентября 2020 г.

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