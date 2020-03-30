Чебоксары, , 19:49 — REGNUM В столице Чувашии упал спрос на авиабилеты и вслед за «Северным ветром» приостанавливает полёты компания «Победа». С 1 апреля авиарейсы из Чебоксар могут прекратиться. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе врио главы республики по итогам планёрки в правительстве.

Оба перевозчика прекращают авиарейсы из Чебоксар до Москвы: с 23 марта прекратила полеты авиакомпания «Северный ветер», с 1 апреля «Победа» приостановила рейсы в регионах. Ранее обращения об организации авиаперевозок минтрансом Чувашии были направлены в пять авиакомпаний — об ответах перевозчиков не сообщается.

«Создается ситуация полного прекращения перевозок пассажиров воздушным транспортом», — констатировал исполняющий обязанности министра транспорта Чувашии Владимир Осипов, отметив, что это ставит под угрозу деятельность оператора — общество «Международный аэропорт Чебоксары».

Осипов также сообщил, что спрос на авиаперевозки упал на 40−45%. Власти рассматривают ряд антикризисных мер, в том числе в части «приостановки или отсрочки действия договора аренды имущества аэропорта» при условии реализации инвестиционного проекта по реконструкции аэропортового комплекса.

Как сообщало ИА REGNUM, авиакомпания Nordwindairlines перестала оказывать авиауслуги по маршруту Чебоксары — Москва из-за низкого пассажиропотока. Последний рейс был выполнен 28 марта.

Напомним, 31 марта по 5 апреля в Чувашии будет действовать режим самоизоляции для всех.

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