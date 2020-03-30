Санкт-Петербург, , 18:59 — REGNUM В Петербурге зафиксировали рост цен на гречку, пшено и соль. Об этом ИА REGNUM сообщили в комитете по промышленной политике, инновациям и торговле.

При этом ведомство заявляет, что ажиотаж вокруг закупки товаров длительного хранения, подстегнутый распространением коронавируса, спадает.

По данным чиновников, с 23 по 30 марта цены на ржаной хлеб, муку, капусту и яблоки были стабильны, а мясо кур, молоко, сливочное масло и мясные консервы даже подешевели.

Однако «после повышенного спроса по отдельным позициям отмечено увеличение средних розничных цен» на другие продукты. Так, пшено подорожало на 8,5%, гречка — на 11,1%, соль — на 7,5%.

«Эти товары есть в свободной продаже. Сетевые магазины начали их закупку в таре большого объема», — убеждают в Смольном.

Каждый день в магазинах Петербурга проводят оперативный мониторинг цен, товарных запасов и динамики спроса. Торговые сети отмечают, что запасы пополняются ежедневно, а спрос на крупы, консервы, макаронные изделия и другие наиболее востребованные категории товаров стабилизировался. В магазинах следят, чтобы они были на полках.

Заметим, по словам горожан, получается это с переменным успехом, например, в некоторых магазинах Выборгского района в выходные 28 и 29 марта были полностью зачищены отделы с куриным мясом.