Бишкек, , 18:47 — REGNUM Киргизстанцы и спонсоры пожертвовали на борьбу с коронавирусной инфекцией 50 млн 696 тысяч сомов (около 50,4 млн рублей). Об этом сегодня, 30 марта, на брифинге заявил первый вице-премьер-министр Киргизии Кубатбек Боронов.

По словам высокопоставленного чиновника, именно такая сумма накопилась на специальном счете министерства здравоохранения республики всего за неделю.

Он также отметил, что для обеспечения прозрачности расходования этих денег правительство запустило интернет-сайт, на котором будет отображаться процесс их распределения.

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