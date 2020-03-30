Милан, Италия, , 18:45 — REGNUM В экономиках развитых европейских стран так называемые «нестратегические» производства, ныне остановленные в ряде государств решениями властей ради предотвращения распространения коронавируса, создают около трети ВВП, заявил в понедельник, 30 марта, директор европейского департамента Международного валютного фонда Поль Томсен.

Оценка Томсена опубликована в официальном блоге Международного валютного фонда.

Такое положение вещей означает, что нынешний режим будет обходиться развитым экономикам в 3% ВВП ежемесячно, и это — без учета других потерь, отметил Томсен.