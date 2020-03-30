Москва, , 18:37 — REGNUM На фоне ситуации с коронавирусом все вероятнее сценарий с падением рубля к евро до 100 рублей с евро. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 марта заявил глава люксембургского офиса консалтинговой группы «KRK Group» Никита Рябинин.

«Сейчас на все рынки оказывает серьезное негативное влияние ситуация с коронавирусом, и главное, что стоит понимать, — момент, когда рынки стабилизируются и начнут отскакивать, связан со спадом пандемии, то есть предсказать его сейчас невозможно. Соответственно, в ближайшее время эта ситуация неопределенности продлится». — рассуждает Рябинин.

Для российской экономики это означает все ближе перспективу ухода в глубокую рецессию, а для рубля — дальнейшее падение.

«Вполне вероятным становится преодоление евро значения в 100 рублей, а доллара — в 85 рублей. Для населения это означает падение уровня доходов, для бизнеса, который уже терпит убытки из-за карантинных мер, — снижение спроса на товары и услуги из-за роста цен. Соответственно, в настоящий момент прогноз довольно пессимистичный», — отметил эксперт.

Рубль снизился по отношению к основным мировым валютам на фоне негативной динамики на мировых финансовых рынках и продолжения падения стоимости нефти.

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