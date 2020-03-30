Ярославль, 30 марта 2020, 18:34 — REGNUM В Ярославской области три крупные компании приостановили плановое техническое обслуживание газового оборудования в многоквартирных домах. Об этом сообщает региональный штаб по борьбе с коронавирусом.
Ранее в социальных сетях ярославцы писали о том, что отказываются пускать сотрудников газовых служб в квартиры из-за опасения заразиться. Впрочем, техобслуживание ведут и ряд других фирм, имеющих лицензии.
Работа по осмотру газового оборудования была усилена в области после взрывов газа в Ярославле в 2016 году во Фрунзенском районе и в Дзержинском районе в 2019 году. В результате этих ЧП погибли 8 человек.
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