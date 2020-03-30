Москва, 30 марта 2020, 18:23 — REGNUM Сбербанк и банк ВТБ начинают выдавать льготные кредиты малому и микробизнесу, пострадавшему от пандемии коронавирусной инфекции, по специальной государственной программе кредитования.
Сумма кредита определяется исходя из численности сотрудников предприятия, умноженной на минимальный размер оплаты труда и умноженной на шесть.
Кредитоваться смогут компании, которые ведут деятельность не менее года. Срок кредитования — до 1 октября.
Кредит является беспроцентным. Сбербанк уже выдал первый подобный кредит.