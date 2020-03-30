Рига, , 18:17 — REGNUM Национальная авиакомпания АirBaltic из-за коронавируса планирует сократить штат на 700 человек. Об этом, как пишет портал Diena. lv, заявил исполнительный директор предприятия Мартиньш Гаус.

«Наши мощности должны быть сокращены в этом году на 40%. Соответственно будет и сокращение штата. АirBaltic уже проинформировала об этом Государственное агентство занятости (VNA) и профсоюзы» — сказал Гаус.

При этом менеджер компании признал, что достичь соглашения с профсоюзами о числе сокращаемых, как того требует законодательство, пока не удалось. По его словам, цель авиакомпании — уменьшить штат на 1000 человек и стать прибыльной.

Напомним, в прошлом году убытки АirBaltic составили 7,7 млн евро.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 14 апреля в Латвии из-за пандемии COVID-19 был введен режим чрезвычайной ситуации.