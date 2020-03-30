Рига, , 18:11 — REGNUM Представители центра журналистских расследований Re: Baltica, базирующегося в Риге, подписали договор с сотрудниками Facebook о том, что будут осуществлять проверку фактов и определять достоверность контента, распространяемого в этой социальной сети в Прибалтике. Об этом пишет портал Nra.lv.

По сведениям, опубликованным на странице самой организации, в 2018-м году 22% бюджета Re: Baltica составляли пожертвования, 67% — гранты, и 11% — собственные доходы.

Теперь всё, что эксперты Re: Baltica сочтут вредным или неприемлемым, алгоритм Facebook будет либо блокировать, либо снижать количество людей, которым доступна в сети эта информация. Для людей и компаний, признанных Re: Baltica распространяющими фейки, будет запрещена возможность получать доходы в соцсети Facebook.

Председатель правления Re: Baltica Арта Гига отказалась назвать сумму заключённого между Facebook и компанией договора.