Осло, , 18:09 — REGNUM Норвегия готовится нанести мощный удар по международному рынку нефти, начав поставки черного золота в увеличенных объемах с нового месторождения Йохан Свердруп в Северном море. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Сообщается, что норвежская компания Equinor начала добычу сырья на месторождении Йохан Свердруп в ноябре 2019 года. К декабрю 2019 года добыча на месторождении вышла на 350 тысяч баррелей в сутки.

Ожидалось, что летом 2020 года месторождение будет приносить 440 тысяч баррелей в день, а после 2022 года — 660 тысяч баррелей.

Но сегодня стало известно, что уже в начале мая добыча на месторождении составит 470 тысяч баррелей в сутки — то есть 30 тысяч баррелей больше, чем планировалось.

Такое увеличение предложения еще больше ухудшит ситуацию на мировом рынке нефти. Дело в том, что обычно мировое потребление сырья держится на уровне 100 млн баррелей день. Но на фоне пандемии коронавирусной инфекции и нефтяного кризиса потребление нефти сократилось на 25%.

Таким образом, на рынке уже образовалось избыточное предложение в виде 25 миллионов баррелей в сутки.

Но владельцы месторождения Йохан Свердруп, по всей видимости намерены только наращивать добычу. Им играет на руку низкая себестоимость добычи нефти на данном месторождении. По оценкам экспертов, оно может приносить доход даже в случае. когда баррель нефти стоит меньше $20.