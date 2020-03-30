Москва, , 18:25 — REGNUM Российскую экономику неизбежно ждал спад, поэтому карантинные меры лишь ускорят этот процесс. Об этом 30 марта корреспонденту ИА REGNUM сообщил экономист Василий Колташов.

«У нас было две модели развития кризиса. Модель по Улюкаеву (Алексею, бывшему министру финансов РФ — прим. ИА REGNUM), которая предполагала, что мы долго-долго летим вниз. И мы падали, искали дно, искали начиная с осени 2014 года, по лето 2016 года это продолжалось. Сейчас, мне кажется, меры карантина и меры ограничительные способствуют форсированию процесса. То есть мы не будем долго и медленно падать. Мы будем быстро и коротко падать, если говорить о последствиях для экономики», — заявил эксперт.

По словам экономиста, мировая экономика ещё в конце прошлого года получила «сокрушительный удар» в виде кризиса перепроизводства, открывшегося в китайской экономике. В январе-феврале 2020 года в КНР произошло падение розничных продаж на 20% и на 13,5% сократилось промышленное производство. Всё это можно списать на коронавирус, но в действительности это было бы неправильно, потому что затухание мировой экономики намечалось весь 2019 год. Последовавшее за этим падение рынка нефти высвободило кризисные процессы и в российской экономике.

«Экономическое назначение это карантина в том, чтобы ускорить процесс падения. И дальше мы выйдем в ситуацию экономического застоя. А застой — это то время, когда готовится экономическое оживление, а потом экономический рост. Но весь этот карантинный режим выглядит как наносящий ущерб экономике и предприятиям. Но этот ущерб всё равно был бы нанесен, просто времени этот процесс занял бы дольше. Плюс, как уверяют медики и чиновники, наложился бы кризис распространения коронавируса, чего решили не допускать. Думаю, следующий месяц всё равно будет жёстко карантинным. Мы будем находиться в ограничениях, и в результате получим эту скрытую, списанную на вирус фазу падения», — заявил экономист.

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