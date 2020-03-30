Калининград, , 17:57 — REGNUM Торговые сети Калининградской области в марте увеличили запасы продуктов длительного хранения и других товаров, наиболее востребованных населением, сообщила сегодня, 30 марта, пресс-служба регионального правительства. По оценке областного министерства экономического развития, промышленности и торговли, ситуация на потребительском рынке региона стабильная.

О накопленных запасах отчиталась и администрация Центрального рынка Калининграда. «Перебоев по поставкам нет. Места все заняты. Торговля идёт, посетители есть, — рассказала первый заместитель директора Центрального рынка Светлана Коноплёва.

Всего в Калининградской области выявлено 11 случаев заражения коронавирусом, два пациента выздоровели, ещё у десятерых диагностирован предварительно положительный анализ на Covid-19, однако в настоящий момент ожидаются результаты повторных тестов. С 31 марта в регионе введён режим всеобщей самоизоляции.