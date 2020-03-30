Москва, , 17:40 — REGNUM Законопроект, позволяющий, в частности, АО «ЛенОблАИЖК» предоставлять ипотечные кредиты с возможностью их погашения средствами материнского капитала, внесло в Госдуму Заксобрание Ленинградской области, передает корреспондент ИА REGNUM 30 марта.

Федеральным законом из перечня организаций, обладающих правом предоставлять гражданам ипотечные кредиты с возможностью их погашения средствами материнского (семейного) капитала, были исключены «иные организации, осуществляющие предоставление займа по договору займа, исполнение обязательства по которому обеспечено ипотекой», обеспокоены парламентарии.

Они обратили внимание на то, что к числу таких организаций относились, в числе прочих, региональные операторы, в частности, Акционерное общество «Ленинградское областное агентство ипотечного жилищного кредитования» (АО «ЛенОблАИЖК», Общество), созданное его единственным учредителем — правительством Ленинградской области — с целью развития жилищного кредитования и улучшения жилищных условий населения Ленинградской области.

Депутаты предлагают ввести уточнение и разрешить выдавать ипотечные кредиты с погашением из маткапитала «хозяйственным обществом, в уставном капитале которого доля участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в совокупности превышает пятьдесят процентов».

Принятие закона ждут в других субъектах Российской Федерации, на территории которых созданы региональные операторы, осуществляющие аналогичную деятельность, в частности, Коми, Белгородская область, Чувашия, Воронежская область, Свердловская область, Бурятия, Астраханская область, Ярославская и так далее, отметили авторы инициативы.