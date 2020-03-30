Москва, , 17:31 — REGNUM В ближайшее время Россию ждёт спад экономической активности по причине ограничительных мер властей страны и распространения коронавируса. Об этом говорится в материалах, опубликованных Центробанком РФ.

«Распространение пандемии коронавируса и ограничительные меры, принимаемые правительствами как в мире, так и в России, приведут к временному, но значительному снижению экономической активности в течение ближайших месяцев», — говорится в документе.

Отмечается также, что возвращение экономической активности в прежнее русло будет напрямую увязываться со смягчением ограничительных мер.