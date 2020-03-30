Москва, , 17:31 — REGNUM Поправки в закон о виноделии и виноградарстве в РФ внесли в Госдуму депутаты Алексей Гордеев («Единая Россия») и Владимир Кашин (КПРФ), передает корреспондент ИА REGNUM 30 марта.

Законопроектом предлагается дополнить понятие «вино с защищенным географическим указаниям» положением о том, что оно изготавливается из винограда, выращенного не только в границах определенной виноградо-винодельческой зоны, но и определенного виноградо-винодельческого района.

Поправка вызвана необходимостью синхронизации норм.

Также законопроектом предлагается скорректировать формулировку меры по реализации государственной политики в области виноградарства и виноделия в части стимулирования субъектов отрасли, использующих при посадке виноградников посадочный материал отечественного производства.

В настоящее время дефицит отечественных саженцев оценивается до 60−70% от общей потребности в закладке — согласно индикаторам Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. При этом для устранения дефицита отечественных саженцев потребуется значительное время. В этой связи норму предлагается скорректировать, указав на субъекты виноградарства и виноделия, использующие при посадке виноградников преимущественно посадочный материал отечественного производства.

Законопроектом предлагаются изменения, предусматривающие возможность участия в саморегулируемых организациях (СРО), кроме виноградарских и винодельческих хозяйств, также иных субъектов виноградарства и виноделия (а именно научных и образовательных учреждений).

Кроме того, предусматривается отнесение полномочий по внесению информации в реестр на региональный уровень как это реализуется в настоящее время в рамках постановления правительства РФ.

Также предлагается установить, что винодельческая продукция, находящаяся на территории винодельческих предприятий, в том числе произведенная, но не отгруженная подлежит однократной инвентаризации с участием представителей федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области производства и оборота этилового спирта.