Москва, , 17:24 — REGNUM Уровень безработицы в России в феврале снизился до 4,4% с 4,5% месяцем ранее, обновив исторический минимум. Об этом сообщает 30 марта пресс-служба Банка России.

В комментарии регулятора отмечается, что такой показатель сложился «в условиях снижения численности рабочей силы, вызванного в первую очередь долгосрочными демографическими тенденциями».

Кроме этого, по оценке Банка России, на динамике показателя могло отразиться сокращение численности безработных «за счёт людей, прекративших поиски работы».