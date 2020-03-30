Москва, , 17:24 — REGNUM Владельцы многих предприятий во время кризиса имеют ресурсы для поддержки сотрудников, но не хотят этого делать. Об этом 30 марта сообщил корреспонденту ИА REGNUM доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский.

По его мнению, поддержка работников зависит, в первую очередь, от совести владельцев их предприятий, поскольку многие хозяева бизнеса располагают ресурсами для поддержки своих подчинённых в тяжёлый период, но зачастую просто не хотят этого делать.

«И это практически повсеместно, это во всём мире. Ну, вот у меня есть деньги, почему я их должен тратить на работников, которые сегодня мои, а завтра они от меня уйдут? Я лучше их оставлю у себя, а работников будет поддерживать государство, никто не умирает. Денег у людей много», — сказал экономист.

Добавим, что 30 марта в России началась нерабочая неделя, во время которой полностью или частично остановлена деятельность многих организаций. Эксперты полагают, что карантинные меры могут быть продлены в России на неопределённое время.