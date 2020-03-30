Ростов-на-Дону, , 17:08 — REGNUM В Ростове-на-Дону на оснащение госпиталя для больных COVID-19 выделено почти 300 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора.

Моногоспиталь для пациентов, заразившихся коронавирусной инфекцией, будет развёрнут на базе городской больницы №1 имени Семашко. В неврологическом отделении оборудуют 137 коек, в том числе палаты интенсивной терапии и отделение реанимации.

ИА REGNUM ранее сообщало, что на базе горбольницы №1 имени Семашко действует изолятор для больных COVID-19. В настоящее время там находится одна из горожанок, подхватившая коронавирус в Таиланде, а также пациенты с подозрением на наличие инфекции.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Ростовской области назвали число аппаратов ИВЛ