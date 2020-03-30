Ижевск, , 17:00 — REGNUM Четыре удмуртских предприятия включены в перечень системообразующих компаний России. Об этом сообщили в пресс-службе правительства республики.

Так, в перечень вошли АО «Воткинский завод», АО «Ижевский завод «Аксион-холдинг», концерн «Калашников», а также ОАО «Милком».

Глава Удмуртии Александр Бречалов поблагодарил премьер-министра Михаила Мишустина и председателя «Единой России» Дмитрия Медведева за включение удмуртских предприятий в перечень. По его мнению, благодаря поддержке компаниям удастся преодолеть вес трудности, связанные со сложной эпидемиологической ситуацией.

Бречалов отметил, что на этом работа не заканчивается, власти будут прорабатывать вопросы включения в перечень и других региональных предприятий.

Как сообщало ИА REGNUM, в этом году ижевский холдинг «Аксион» начнет выпускать аппараты искусственной вентиляции легких. Мощности компании позволят выпустить до 10 тыс. единиц оборудования уже в этом году.