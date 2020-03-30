Москва, , 17:00 — REGNUM Беспроцентные кредиты на неотложные нужды, которые получит российский малый и средний бизнес, «ставят в тупик». Об этом 30 марта сообщил корреспонденту ИА REGNUM профессор экономики МГИМО, председатель Русского экономического общества им. Шарапова Валентин Катасонов.

Он отметил, что предприятия во время простоя не создают общественный продукт и не имеют выручки, следовательно, вернуть любой кредит, даже беспроцентный, будет непросто.

«Давайте, значит, беспроцентные кредиты предприятиям на поддержание штанов, но, извините, всё равно покрывать-то кредит надо из произведённых продуктов, даже если они беспроцентные. Это же не субсидия, это же всё же кредит! Даже школьник начального класса здесь понимает, что концы с концами не сходятся», — сообщил экономист.

Ранее первый вице-премьер Андрей Белоусов рассказал о том, что малый и средний бизнес будет обеспечен беспроцентными кредитами для решения неотложных задач, в первую очередь выдачи зарплаты.

Как сообщало ИА REGNUM, вынужденный простой российских предприятий из-за мер по борьбе с распространением коронавируса, по экспертному прогнозу, может составить два месяца.

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