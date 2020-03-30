Москва, 30 марта 2020, 16:57 — REGNUM Правительство России пополнит региональные гарантийные фонды для обеспечения возможностей по поддержке кредитования бизнеса. Соответствующее поручение дал 30 марта президент России Владимир Путин на совещании со своими полномочными представителями в федеральных округах.
«Правительство обеспечит пополнение региональных гарантийных фондов, чтобы у субъектов Федерации появились дополнительные возможности для поддержки кредитования бизнеса на местах», — сказал глава государства.
Владимир Путин поручил правительству «увеличить объёмы финансирования таких программ и ускорить выделение средств», призвав «не тянуть с этим».