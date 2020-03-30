Советский район, Югра, , 16:56 — REGNUM В Югре вынесен приговор по делу о незаконной рубке лесных насаждений на сумму более одного миллиона рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

Судом установлено, что 51-летний предприниматель из Советского района Югры в период с июля по август 2019 года в отсутствии правоустанавливающих документов с помощью подручных рабочих произвёл незаконную рубку деревьев. Лесному фонду был причинён ущерб на сумму более одного миллиона рублей.

Затем бизнесмен вывез древесину на одну из баз Советского района, где переработал её и сбыл.

Суд рассмотрел дело обвиняемого по ч. 3 ст. 260 УК РФ («Незаконная рубка лесных насаждений в особо крупных размерах») и по ч. 3 ст. 191.1 УК РФ («Хранение, перевозка, переработка в целях сбыта заведомо незаконно заготовленной древесины»).

Предприниматель понёс наказание в виде лишения свободы сроком на три года условно.