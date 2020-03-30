Саратов, , 17:06 — REGNUM Выпуск бытового ультрафиолетового очистителя воздуха начали на одном из саратовских предприятий. Благодаря прохождению воздуха через ультрафиолетовые лучи лампы, встроенной в прибор, происходит обеззараживание. Лампа закрыта металлическим корпусом, что позволяет использовать устройство в присутствии людей и домашних животных. Прибор с небольшими габаритами может обеззараживать воздух до 20 кубических метров в час. Срок службы — восемь тысяч часов.

Для быстрого очищения воздуха в больших помещениях на предприятии готовятся к выпуску промышленного очистителя. Мощность этого прибора будет в три раза выше очистителя, который рассчитан на обработку 20 кубометров воздуха.

Планируется, что очистители помимо интернет-магазина компании можно будет приобрести в крупных торговых сетях.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, офисное пространство можно очистить от бактерий и вирусов, используя очистители воздуха с ультрафиолетовыми лампами или рециркуляторы воздуха с бактерицидными лампами, а не с помощью увлажнителей воздуха и кондиционеров, заявил в интервью радио Sputnik директор лаборатории «Экология жизненного пространства» Антон Ястребцев.

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