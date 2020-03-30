Рига, 30 марта 2020, 16:36 — REGNUM Правительство Латвии концептуально поддержало решение об общем увеличении основного капитала авиакомпании AirBaltic на 150 млн евро. Об этом пишет портал Tvnet.lv.
По данным журналистов, финансовые средства выделяются, чтобы помочь преодолеть национальному авиаперевозчику последствия экономического кризиса, вызванного пандемией COVID-19.
Напомним, ранее генеральный директор АirBaltic Мартиньш Гаус объявил о планах сокращения 700 сотрудников компании. В прошлом году убытки авиакомпании составили 7,7 млн евро.
Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 14 апреля в Латвии из-за пандемии COVID-19 был введен режим чрезвычайной ситуации.