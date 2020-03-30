Москва, , 16:33 — REGNUM После карантинных мер в экономике России может наступить череда фактических банкротств. Об этом 30 марта сообщил корреспонденту ИА REGNUM профессор экономики МГИМО, председатель Русского экономического общества им. Шарапова Валентин Катасонов.

Эксперт считает, что результатом карантина может стать остановка экономической деятельности предприятий.

«По моему мнению, сейчас власти будут препятствовать проведению цивилизованных процедур банкротств. Власть будет доказывать, что «всё хорошо, прекрасная маркиза», но фактически предприятия будут остановлены», — считает Катасонов.

В дальнейшем, по мнению эксперта, за фактическими случаями банкротств последуют увольнения сотрудников.

Как сообщало ИА REGNUM, если безработица в РФ примет массовый характер, выйдя за пределы 10−12%, то возможна дезорганизация всех социально-экономических процессов, считает социолог, профессор Московской Высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий.

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