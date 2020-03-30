Нижний Новгород, , 16:24 — REGNUM

Предприятия Нижегородской области мобилизуют возможности, в связи с риском распространения коронавирусной инфекции. По информации правительства региона в области «осваивается выпуск новых видов медицинских приборов и увеличивается производство уже выпускающихся».

Горьковский завод аппаратуры связи им. Попова увеличит выпуск кварцевых излучателей ОУФК-01 и ОУФК-09 для дезинфекции помещений «в том числе от короновирусной инфекции».

Арзамасский приборостроительный завод им. Пландина и Завод им. Петровского планируют наладить выпуск бактерицидного рециркулятора. Опытные образцы уже есть. На Петровском предприятии также готовы производить наркозно-дыхательные аппараты.

Дзержинское ООО «Лега» планирует увеличить выпуск дезинфицирующих средств НУК-15 в объеме 200 тонн в месяц для нужд нижегородских предприятий переработки сельхозпродукции, образовательных, социальных и медицинских организаций.

Дзержинская научно-производственная компания «Астат» разработала рецептуру антисептика для предотвращения передачи патогенных микроорганизмов, налажен выпуск этой продукции в объеме 10 000 литров в день. Сейчас дзержинский антисептик используется в медучреждениях, предприятие готово поставлять его в розничные сети области.

«Сейчас мы совместно с промышленными предприятиями прорабатываем возможность изготовления компонентов, которые требуются для выпуска аппаратов искусственной вентиляции легких. В частности, намерены организовать поставку пластиковых деталей из Дзержинска, где действует мощный кластер нефтехимической промышленности», — отметил губернатора области Глеб Никитин.