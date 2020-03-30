Санкт-Петербург, , 16:19 — REGNUM Петербургские власти постараются не допустить массовых увольнений в связи с коронавирусом. Об этом заявил глава комитета финансов Алексей Корабельников, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Чтобы минимизировать увольнения, нам крайне важно поддержать стабильную ситуацию на рынке труда, не допускать массовых увольнений», — сказал глава комфина.

По его словам, комитет по труду и занятости следит за ситуацией в онлайн-режиме, однако, констатируют чиновники, «все равно персонал высвобождается».

«Очень важно попробовать оказать максимальное содействие, чтобы люди остались, что называется, у станка, продолжали трудиться если не на какого-то работодателя, то на себя, обеспечить граждан спросом, причем используя самые современные технологии», — сказал Корабельников.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 марта власти Петербурга анонсировали первоочередной пакет мер поддержки малого и среднего бизнеса в отраслях, наиболее всего пострадавших от карантинных ограничений в связи с коронавирусом. По словам Корабельникова, если ограничения продлятся до конца года, бюджет Петербурга потеряет почти 10% бюджета — более 60 млрд рублей.

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