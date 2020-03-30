Кострома, , 16:05 — REGNUM Для профилактики распространения COVID-19 почтовые отделения в Костромской области не будут доступны для посещения клиентов в период с 30 марта по 1 апреля. Об этом сообщает пресс-центр УФПС Костромской области и ФГУП «Почта России».

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При этом, сотрудники почты продолжат обработку посылок и письменной корреспонденции в прежнем режиме.

«Одна из главных задач компании сейчас — обеспечить доступность почтовых услуг. Мы настоятельно рекомендуем клиентам пользоваться нашими цифровыми сервисами и готовы оказать им необходимые услуги на дому: выплату пенсий, социальных пособий, прием коммунальных платежей, доставку писем и так далее», — говорится в официальном сообщении «Почты России».

2 и 3 апреля отделения будут работать по установленному для этих дней графику. Ограничения действуют для большинства почтовых отделений России, за исключением пунктов с круглосуточным режимом работы в Москве, Санкт-Петербурге и ОПС закрытого типа.

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