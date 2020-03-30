Москва, , 15:58 — REGNUM Цены на нефть, увы, не показывают пока никакой обнадёживающей динамики. Наоборот, стоимость техасской WTI прижалась к отметке в $20 за баррель уже совсем вплотную, начиная прямо с азиатских торгов понедельника, и создаётся впечатление, что ничто не мешает ей технически провалиться глубже, заявил корреспонденту ИА REGNUM шеф-аналитик ТелеТрейд Петр Пушкарев.

«Всё это происходит несмотря на перекрёстные сообщения из различных источников, что возможно именно техасские производители готовы договариваться с саудитами напрямую. Либо что техасцы в качестве одного из полноправных участников возможной сделки готовятся согласовать со странами ОПЕК+.

Если уж не конкретные цифры ограничений по объёмам добычи, то хотя бы минимальный порог цен, ниже которых никто из стран-поставщиков обязался бы не демпинговать, чтобы не создавать трудности что самим себе, что всему нефтяному рынку.

Не «греют» рынок и такие факторы, как:

— официальные сообщения о давлении со стороны администрации США на Саудовскую Аравию с целью не допустить дальнейшего роста предложения нефти по низким ценам;

— предостережения ряда американских банков о возможности банкротства до трети сланцевых добывающих компаний, которые являются кредиторами этих банков.

Спрос на стороне покупателей по-прежнему пониженный на фоне того, что сроки карантинов продлевает уже не только большинство стран Европы, но «сломалась» и администрация Трампа. Он заявил, что ожидает, что пик эпидемии пройдёт в США через пару недель, а восстановление американской экономики может начаться примерно к 1 июня. Но одновременно он пожаловался и на серьёзную нехватку аппаратов для искусственной вентиляции.

Все эти новости — фактически единственное, за чем сейчас следят и фондовые, и сырьевые рынки. Никого не интересует пока что ближайшая реальная динамика спроса, предложения — все ждут конкретики по возобновлению производств, перемещений, а значит и спроса на топливо.

И пока такая информация если и поступает, то в негативном ключе, цена марки Brent способна опуститься в момент не только ниже $25, но и ниже $20 за баррель. Даже цены на американские и европейские акции, биржевые индексы — ведут себя позитивнее, поддержанные масштабными программами выкупа корпоративных облигаций центробанками.

Но если вновь нырнут и они, не в силах удержать впечатляющий отскок прошлой недели от локального дна, то тем более не поздоровится и нефти», — пояснил эксперт.

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