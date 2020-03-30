Нур-Султан, , 15:58 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пообещал учесть предложения представителей малого и среднего бизнеса. Об это глава государства написал 30 марта на своей странице в Twitter.

Токаев признал, что все проблемы, перечисленные представителями бизнеса, актуальны для чрезвычайной ситуации. Он пообещал объявить о принятом решении после работы над пакетом социально-экономических мер.

Отметим, 28 марта в социальных сетях было опубликовано обращение представителей малого и среднего бизнеса Казахстана. Предлагается ввести послабления по отчислениям в бюджет из фонда оплаты труда, налоговые льготы, отменить таможенные пошлины на импорт, а также принять ряд других мер.

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