Москва, , 15:57 — REGNUM Объявленная с 30 марта по 5 апреля нерабочая неделя заставила перейти часть бизнеса «в тень». Об этом 30 марта сообщил корреспонденту ИА REGNUM профессор экономики МГИМО, председатель Русского экономического общества им. Шарапова Валентин Катасонов.

«Эта мера неэффективна, поскольку многие компании продолжают работать, не афишируя это. Потому что недельные каникулы являются опасными и даже убийственными [для бизнеса], многие засветились уже сегодня же в понедельник, и я думаю, что всё-таки где-то решение власти привело к тому, что бизнес еще более ушёл в тень», — считает экономист.

Как сообщало ИА REGNUM, неделя с 30 марта по 5 апреля объявлена нерабочей.