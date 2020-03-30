Москва, 30 марта 2020, 15:56 — REGNUM Сейчас власти России просто обязаны ввести карантин не только в Москве и Московской области, но также в крупнейших городах и региональных центрах, считает экономист, член президиума Столыпинского клуба Владислав Жуковский. Об этом он 30 марта написал на своей странице в социальной сети Facebook.
Государство, как полагает экономист, должно поддержать общество, распечатать «кубышку» — Фонд национального благосостояния.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, комитет Госдумы РФ по финрынку намерен обеспечить максимально оперативное принятие закона о кредитных каникулах.