Москва, , 15:56 — REGNUM Сейчас власти России просто обязаны ввести карантин не только в Москве и Московской области, но также в крупнейших городах и региональных центрах, считает экономист, член президиума Столыпинского клуба Владислав Жуковский. Об этом он 30 марта написал на своей странице в социальной сети Facebook.

«Обеспечить бесплатное тестирование ВСЕХ жителей РФ с признаками гриппа и ОРВИ, — призвал экономист. — Выделить 10% ВВП на экстренное спасение экономики от коллапса: прямые выплаты населению (20−25 тыс. рублей). [Необходима] отмена на ближайшие два квартала всех налогов для несырьевого сектора и малого бизнеса, отмена «Платона», кадастра и налога на самозанятых, рефинансирование долгов компаний, населения и ипотека под 3%».

Государство, как полагает экономист, должно поддержать общество, распечатать «кубышку» — Фонд национального благосостояния.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, комитет Госдумы РФ по финрынку намерен обеспечить максимально оперативное принятие закона о кредитных каникулах.