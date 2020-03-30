Москва, , 15:40 — REGNUM Руководство «Соллерс» на всех своих заводах (УАЗ, ЗМЗ, Ford Sollers в Елабуге, Mazda Sollers во Владивостоке) вводит особый режим в период с 28 марта по 5 апреля. Об этом сообщает пресс-служба автокомпании.

Таким образом, руководство компании выполнило указ президента РФ Владимира Путина от 25 марта 2020 года об объявлении в России не рабочей недели.

Сообщается, что на время простоя будет остановлена сборка и отгрузка машин, а также прочая деятельность заводов, которая не связана с жизнеобеспечением и поддержанием безаварийного состояния предприятий.

Работу продолжил только дежурный персонал, а для всех остальных сотрудников объявлена не рабочая неделя. Отмечается, что заработная плата работников будет сохранена.

Напомним, по данным Ассоциации европейского бизнеса, за январь-февраль текущего года группа «Соллерс» реализовала 5497 машин УАЗ и Ford Transit, что на 4,7% меньше, чем год назад.

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