Уфа, , 16:15 — REGNUM Ситуационный центр по обеспечению устойчивости реального сектора экономики начнет работу в Башкирии. Об этом сообщил вице-премьер — министр экономического развития и инвестиционной политики республики Рустам Муратов на оперативном совещании в правительстве республики.

По его словам, в Конгресс-холле «Торатау» в Уфе планируют сформировать три рабочие группы по направлениям: системообразующие предприятия и инвестиционный сектор, торговля и продовольственное обеспечение, а также малый и средний бизнес.

Кроме этого, еще три группы: экспортно-аналитическая, контрольно-организационная и финансового обеспечения будут работать в удалённом режиме.

Отмечается, что в настоящий момент чиновники готовят документы по снижению налоговых ставок для бизнеса, а также обнулению арендных платежей по объектам государственной собственности.

Помимо этого, в правительстве региона разрабатывают изменения в программы субсидирования покупки техники и оборудования, удобрений, транспортных затрат, поддержки лёгкой промышленности.

При этом уменьшается стоимость приоритетных проектов с 1 млрд рублей до 500 млн рублей, которые имеют право на возмещение части затрат по созданию инженерной инфраструктуры.

Кроме этого, отменяются некоторые проверки со стороны республиканских надзорных органов, за исключением тех случаев, когда проверки связаны с угрозой жизни и здоровью граждан.

Сообщается, что в Башкирии вводится мораторий на отключение энергоресурсов.

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