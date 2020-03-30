Париж, , 15:12 — REGNUM По итогам февраля 2020 года самым покупаемым автомобилем в Европе стала модель Renault Clio. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат» со ссылкой на исследовательскую компанию JATO Dynamics.

Всего за отчётный период в Европе было куплено 24 914 моделей Clio, что на 4% меньше результата прошлого года. В Renault объясняют большую популярность Clio выпуском в 2019 году нового поколения модели. Отмечается, что 45% данных хэтчбеков продается в самых дорогих комплектациях.

На втором месте расположился Volkswagen Golf. Его продажи составили 24 735 машин. Здесь падение продаж по сравнению с прошлым годом равняется 21%. Третий результат у Peugeot 208 — 20 923 проданных авто (+7%).

Далее идут модели Opel/Vauxhall Corsa (18 406 ед.; +7%) и Fiat Panda (17 680 ед.; +10%).

Напомним, по данным Европейской ассоциации автопроизводителей, в феврале 2020 года в РФ было продано 111 тыс. единиц легковых автомобилей (без учета сегмента LCV), что обеспечило российскому автомобильному рынку четвертое место среди рынков стран Европы.

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