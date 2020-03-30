Уфа, , 15:11 — REGNUM Не начислять штрафы и пени по оплате коммунальных платежей поручил руководителям ресурсоснабжающих организаций глава Башкирии Радий Хабиров на совещании в правительстве региона. Об этом 30 марта передает пресс-служба главы республики.

По словам главы Башкирии, все штрафы и пени в этот период отменяются. При этом он подчеркнул, что обязанность оплачивать коммунальные услуги не снимается.

Радий Хабиров также отметил, что потребители обязаны оплачивать предоставляемые услуги. Вместе с тем, чиновники должны максимально смягчить последствия непростой ситуации для граждан и бизнеса.

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