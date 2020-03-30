Санкт-Петербург, , 14:59 — REGNUM Петербургский бюджет может потерять более 60 млрд рублей неполученных доходов, если ограничения по работе бизнеса и карантин продлятся до конца года. Такими расчетами поделился глава комитета финансов Алексей Корабельников, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Уже по результатам работы за три месяца мы видим достаточно значительное снижение объема доходов по сравнению с бюджетом», — сказал чиновник.

Он напомнил, что бюджет на 2020 год верстался с учетом темпов роста доходов на уровне 7,4%. Сейчас же по результатам первого квартала заметно, что этот темп упал на 2% по сравнению с прошлым годом.

«Такой темп даст нам порядка 60 млрд рублей выпадающих доходов, если ограничения будут действовать до конца года. <…> Но мы вполне допускаем, что объем выпадающих доходов может быть еще больше», — сказал Корабельников. Он подчеркнул, что Петербургу в любом случае потребуется корректировка бюджета.