Москва, , 14:56 — REGNUM В Госдуме опасаются злоупотреблений в связи с мораторием на погашение кредитов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 30 марта, это следует из заключения комитета Госдумы по природным ресурсам и собственности под председательством Николая Николаева («Единая Россия») на законопроект об экстренных полномочиях правительства по поддержке отраслей и бизнеса на фоне коронавируса.

«По мнению комитета, необходимо учесть, что предусмотренная законопроектом возможность предоставления отсрочки погашения долгов в связи с введением моратория не обуславливается никакими качественными финансово-экономическими критериями или показателями и создает благоприятную почву для злоупотреблений при принятии решений в отношении отдельных групп должников», — говорится в документе.

Кроме того, указали парламентарии, законопроектом ограничение прав кредиторов неминуемо вызовет изменение их кредитной политики в отношении отдельных групп организаций, выведенных из-под действия законодательства о несостоятельности (банкротстве), включая находящихся в настоящее время в удовлетворительном финансовом состоянии.

«Это может проявиться в отказе от предоставления кредитов указанной категории заемщиков, а также в существенном удорожании таких кредитов. В результате многие организации лишатся возможности привлечения доступных по стоимости заемных финансовых ресурсов, прежде всего на обеспечение текущей хозяйственной деятельности, что неминуемо вызовет ухудшение их финансового положения», — обеспокоены депутаты.

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