Москва, , 14:49 — REGNUM На фоне коронавируса правительство получает очень широкие полномочия в рамках закона, который Госдума намерена принять 31 марта, депутаты настаивают на парламентском контроле. Как передает корреспондент ИА REGNUM 30 марта, это следует из заключения на законопроект комитета Госдумы по земельным ресурсам и собственности, который возглавляет Николай Николаев («Единая Россия»).

«Законопроект наделяет правительство Российской Федерации крайне широкими полномочиями по управлению экономикой в кризисный период», — говорится в документе.

В частности, отмечает комитет-соисполнитель, перечень исключительных случаев, в которых правительство РФ вправе ввести мораторий на возбуждение дел о банкротстве является открытым.

«Срок действия моратория устанавливается правительством Российской Федерации по неуказанным в законопроекте критериям. При этом он может быть продлен решением правительства Российской Федерации, если по мнению последнего «не отпали обстоятельства, послужившие основанием для его введения». Определять наличие обстоятельств для введения моратория опять же будет правительство РФ», — обеспокоены парламентарии.

Также на усмотрение правительства страны отдается определение перечня видов экономической деятельности и отдельных категории лиц, пострадавших в результате обстоятельств, послуживших основанием для введения моратория, на которых будет распространяется действие моратория.

«В этой связи представляется, что наделение правительства Российской Федерации широкими полномочиями по управлению экономикой в кризисный период должно в обязательном порядке сопровождаться усилением парламентского контроля за ходом реализации антикризисных мер», — говорится в документе.