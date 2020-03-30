Москва, , 14:49 — REGNUM Перед введением режима самоизоляции российские власти оценили размер экономического ущерба от данной меры. Об этом 30 марта заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге.

По его словам, любые экономические расчеты вторичны, так как главной задачей остается сохранение здоровья людей и их ограждение от коронавируса. Вместе с тем представитель Кремля отказался назвать конкретные цифры.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 30 марта в России выявлено 1836 случаев заражения коронавирусом, в том числе 1226 — в Москве. Девять человек умерли, 66 — выздоровели.