Санкт-Петербург, , 14:43 — REGNUM По итогам первых двух месяцев 2020 года в Санкт-Петербурге было реализовано почти 7 тыс. новых автомобилей сегмента SUV (кроссоверы и внедорожники), что на 17,5% выше уровня продаж прошлого года. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

Таким образом, объём продаж сегмента SUV в январе — феврале составил 56% от всего объёма авторынка новых легковых машин в Санкт-Петербурге.

В январе-феврале наибольшим спросом на авторынке в Санкт-Петербурге пользовались кроссоверы модели Hyundai Creta. За отчетный период их приобрели 624 автолюбителя.

Второе место по популярности среди авто сегмента SUV занимает Volkswagen Tiguan, который разошёлся тиражом в 434 экземпляра. Тройку лидеров в списке самых популярных моделей кроссоверов замыкает японская модель Mitsubishi Outlander (385 ед.).

Четвёртое и пятое места в данном списке соответственно занимают Skoda Kodiaq (303 ед.) и Toyota RAV4 (287 ед.).

Напомним, в феврале 2020 года самой покупаемой моделью автомобиля в Санкт-Петербурге стал седан Volkswagen Polo.

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