Москва, , 14:39 — REGNUM Поддержка рынка труда Москвы в сложившихся обстоятельствах действительно является первоочередной задачей, заявил корреспонденту ИА REGNUM Анатолий Вакуленко аналитик ГК «ФИНАМ», комментируя ежемесячные выплаты москвичам, потерявшим из-за коронавируса работу.

«Никакие иные виды социальной помощи не смогут радикально поддержать ни отечественную (в том числе и региональную) экономику, ни социальные программы, если огромное количество людей попросту потеряют работу.

Власти оказывают современную поддержку предприятиям, столкнувшимся с фактическими трудностями из-за коронавируса и рискующими из-за убытков отправить «за дверь» часть или всех своих сотрудников.

Тех же, кто уже работу потерял, поддерживают за счет увеличения пособия по безработице до 12 тыс. 130 рублей чтобы не допустить существенного падения уровня жизни.

Безусловно, подобные меры потребуют существенной помощи со стороны федерального и региональных бюджетов, но это вынужденная мера и «наименьшее из зол».

Отрадно, что власти понимают, насколько важно сейчас сохранение и работоспособности российских предприятий, и квалифицированной рабочей силы, так как именно кадровые специалисты являются основным «капиталом» для любой успешной компании», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, безработным москвичам, потерявших работу из-за коронавируса, в качестве материальной помощи будут выплачивать 19,5 тыс. руб. в месяц.

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