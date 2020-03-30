Кызыл, , 14:36 — REGNUM Фармацевты в Туве начали производство антисептиков для продажи без рецепта в условиях возникшего дефицита из-за коронавируса. Как написал на своей странице в соцсети «Вконтакте» глава Тувы Шолбан Кара-оол, готово уже 7 тыс. флаконов раствора, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Предприниматели не стоят в стороне. «ХимТоп», например, изготовил антисептик и передал в Роспотребнадзор на проверку. Если они получат «добро», то начнут его реализацию, в том числе для организаций», — добавил он.

Тем временем, в местных аптеках всё ещё нет одноразовых масок. По словам главы, средств защиты нет ни у поставщиков, ни у производителей, однако в самой республике некоторые предприятия освоили производство многоразовых масок.

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